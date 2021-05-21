Жителя Техаса казнили за убийство двоюродной бабушки

В Техасе прошла казнь 41-летнего мужчины, который забил до смерти пожилую родственницу. Об этом сообщило ИА Nation News.

По данным информагентства, убийство произошло более 20 лет назад. Мужчина забил битой 83-летнюю двоюродную бабушку, которая отказалась дать ему деньги в долг. Они были нужны ему для покупки наркотиков. Некоторые родственники надеялись, что мужчина избежит смертной казни, однако этого не произошло.

«Я был так рад покинуть этот мир в лучшем, более позитивном месте. Все это — часть жизни, как большая полная тарелка пищи для души. Надеюсь, я оставил всем тарелку еды, полную счастливых воспоминаний, счастья и никакой печали», — сказал осужденный перед смертью.