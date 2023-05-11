Мир 11 мая 2023, 11:11 Жителя Швеции обвинили в распространении секретных сведений об оборонных объектах Прокуратура Швеции обвинила мужчину в размещении секретных данных об оборонных объектах Википедия

Читать 360tv в

Жителю Швеции предъявили обвинение в незаконном распространении секретной информации об объектах обороны. Об этом сообщила прокуратура страны, передал ТАСС.

«Сегодня 50-летнему мужчине предъявили обвинение по подозрению в несанкционированном размещении секретной информации», — уточнили в ведомстве.

Реклама

В обвинительном заключении указано, что подозреваемый распространял секретные сведения о большом количестве оборонных объектов. Прокуратура Швеции пояснила, что передача этих данных за границу может навредить вооруженным силам, а также стать причиной снижения обороноспособности страны в случае военного конфликта.

Старший прокурор Национального отдела расследований, связанных с вопросами безопасности, Ларс Хедваль заявил, что расценивает это преступление как тяжелое. Распространенная информация затрагивает важную для национальной обороны сферу, пояснил прокурор. Хедваль добавил, что жителя Швеции подозревают в передаче, раскрытии, добыче и хранении секретных сведений.

«Он создавал и администрировал базу данных, ставшую основой для обмена секретной информацией», — отметил прокурор.

Следствием занималась полиция безопасности SAPO. Дело 50-летнего мужчины рассмотрит суд Гетеборга на западном побережье страны.

Ранее в Швеции задержали россиянку по подозрению в промышленном шпионаже. Позднее женщину отпустили, поскольку не обнаружили достаточных оснований для ее задержания.