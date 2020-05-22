«Тут не Россия»: жителя Риги возмутили объявления на русском языке в транспорте

Житель Риги возмутился, когда услышал в общественном транспорте объявления о масках. Дело в том, что их озвучили на русском языке. Гражданин Латвии оставил жалобу в Twitter, на нее обратил внимание лично официальный перевозчик Rīgas satiksme («Рижское сообщение»).

«Почему в транспорте Rīgas satiksme объявления о масках звучат на русском языке? Русском! Мы что, в России?» — написал в Сети @skatsnokoka.

Перевозчик ответил на его вопрос: эти объявления звучат не только на русском, но и на родном языке. А сообщения о необходимости прикрывать рот и нос оглашают на трех языках, поскольку важно донести информацию до как можно большего числа пассажиров. В данном случае к латышскому и русскому добавился еще и английский.

«Пропорция объявлений составляет: 50% на латышском языке, 25% на русском и 25% на английском языке. Информация на мониторах — только на латышском языке. Объявления об остановках также звучат на латышском языке», — заявили представители Rīgas satiksme.

Тем не менее пользователь @skatsnokoka возразил даже на ответ перевозчика. Он поинтересовался, почему для оглашения важных сведений все же выбрали именно русский язык. «По какой причине вообще выбрали русский язык? Это не язык ЕС, тут не Россия», — спросил он.

Интернет-пользователь предложил воспользоваться украинским или китайским. Однако уже этот вопрос остался неотвеченным.

В Латвии действует один государственный язык — латышский. Русский является родным для около 40% населения, тем не менее он носит статус иностранного языка.