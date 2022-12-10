10 декабря 2022, 12:19
Жителя Риги отправили в СИЗО за нелегальное подключение российского ТВ
Delfi сообщил об аресте латвийца за установку российских телеканалов
В столице Латвии задержали местного жителя по подозрению в нелегальном подключении российских телеканалов по заявкам рижан. Об этом сообщило издание Delfi со ссылкой на информацию полиции.
«В конце ноября сотрудники Госполиции задержали в Риге мужчину по подозрению в нелицензированной ретрансляции нелегального телевидения», — сказано в публикации.
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По данным следствия, мужчина занимался подключением и обслуживанием телевидения для почти 100 домов в Рижском районе. Полиция изъяла у него технику и карты кодов доступа к каналам. Клиентов он находил по объявлениям, которые размещал в Сети.
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Мужчине вменяют нарушение авторских прав, за что суд может посадить его в тюрьму на срок до двух лет. Возможно также назначение временного лишения свободы, надзора, штрафа или общественных работ.
В четверг, 8 декабря, стало известно, что телеканал «Дождь»* запретили в Латвии и Литве.
* Минюст России включил телеканал «Дождь» в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.
Латвия
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