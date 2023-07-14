Мир 14 июля 2023, 10:39 Жителя Польши задержали за планирование теракта с помощью «пояса шахида» ABW: в Польше задержали 18-летнего жителя, планировавшего совершить теракт wikimedia

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Агентство внутренней безопасности (ABW) Польши задержало 18-летнего последователя международной террористической организации, планировавшего устроить теракт. Об этом сообщило агентство PAP.

«Подозреваемый поддерживал текущий контакт с лицами, которые называли себя представителями террористической организации „Исламское государство“*», — передали спецслужбы СМИ.

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Молодой человек хотел устроить теракт с помощью «пояса шахида», радикальный ислам он принял в прошлом году. Силовики провели обыск в доме, где жил 18-летний юноша.

Жителя Польши пока арестовали на три месяца. Если его вину докажут, мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее пособников террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»** задержали в Хабаровском крае. Они оказывали помощь членам террористической организации в Сирии. Возбуждены уголовные дела, подозреваемых заключили под стражу.

* ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка.

** Запрещенная в России террористическая организация.