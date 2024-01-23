Мир 23 января 2024, 14:23 Жителя Одессы забрали в армию прямо из автобуса «Думская»: в Одессе мужчину насильно мобилизовали из общественного транспорта Официальный сайт президента Украины

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Принудительную мобилизацию устроили на Украине. В Одессе одетые в камуфляж люди попытались забрать мужчину в центр комплектования прямо из автобуса, сообщило издание «Думская».

Несколько вооруженных мужчин в военной экипировке с прикрытыми лицами вошли в маршрутку и начали проверять документы. Они обнаружили пассажира, который подлежал мобилизации. Трое бойцов попытались силой вывести его из салона, но мужчина сопротивлялся — вцепился в поручень сидения и попросил вызвать полицию.

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За призывника заступилась старушка и другой пассажир. Последний снял принудительную мобилизацию на камеру. За это один из бойцов пригрозил, что заберет и его.

Неэффективность насильной мобилизации признал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, сообщил RT. Добровольцы, по его словам, пошли служить в первые полгода конфликта.