15 марта 2023, 01:00
Жителя Нидерландов осудили за тайное снятие презерватива во время секса
Суд в Нидерландах впервые вынес приговор за снятие презерватива без ведома партнера
Суд в Нидерландах впервые вынес приговор за тайное снятие презерватива во время секса без ведома партнера. По данным Нидерландской вещательной корпорации NOS, суд в Дордрехте приговорил 28-летнего местного жителя к трем месяцам лишения свободы условно.
При этом в голландском законодательстве не предусмотрено наказание за так называемое «принуждение» к небезопасному сексу, как и в ряде других стран.
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Получивший условный срок мужчина был оправдан за изнасилование, но признан виновным в принуждении к интимной близости. Суд пришел к выводу, что прелюбодей злоупотребил доверием партнерши.
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Ранее порноактера Рона Джереми из США обвинили в многократных изнасилованиях и сексуальных домогательствах. Джереми обвинили в 12 эпизодах изнасилований, семи эпизодах принуждения к оральному сексу, шести случаях сексуальных домогательств, нескольких случаях сексуальных домогательств во сне.
Суд
Секс
Нидерланды
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