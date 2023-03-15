Мир 15 марта 2023, 01:00 Жителя Нидерландов осудили за тайное снятие презерватива во время секса Суд в Нидерландах впервые вынес приговор за снятие презерватива без ведома партнера РИА «Новости»

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Суд в Нидерландах впервые вынес приговор за тайное снятие презерватива во время секса без ведома партнера. По данным Нидерландской вещательной корпорации NOS, суд в Дордрехте приговорил 28-летнего местного жителя к трем месяцам лишения свободы условно.

При этом в голландском законодательстве не предусмотрено наказание за так называемое «принуждение» к небезопасному сексу, как и в ряде других стран.

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Получивший условный срок мужчина был оправдан за изнасилование, но признан виновным в принуждении к интимной близости. Суд пришел к выводу, что прелюбодей злоупотребил доверием партнерши.

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Ранее порноактера Рона Джереми из США обвинили в многократных изнасилованиях и сексуальных домогательствах. Джереми обвинили в 12 эпизодах изнасилований, семи эпизодах принуждения к оральному сексу, шести случаях сексуальных домогательств, нескольких случаях сексуальных домогательств во сне.