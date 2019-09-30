Жителя Нидерландов и попугая поймали с поличным во время ограбления магазина

Стражи порядка прибыли на вызов по факту ограбления магазина. На месте преступления они обнаружили мужчину, на плече которого сидел попугай. Птицу взяли под стражу как соучастника. Его разместили вместе с хозяином в камере, поскольку отделение не оборудовано специальным помещением для пернатых.

Правоохранители устанавливают, какую роль играл попугай в ограблении.