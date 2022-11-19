Мир 19 ноября 2022, 19:27 Жителя Молдавии не впустили на Украину из-за фотографии Путина в телефоне Пограничная служба Украины не впустила жителя Молдавии из-за российского видео в телефоне Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Сотрудники СБУ и Государственной пограничной службы Украины отказали во въезде в страну гражданину Молдавии. У него в телефоне обнаружили фотографии президента России Владимира Путина и назвали «любителем русского мира».

«Проход запрещен! В Одесской области пограничники совместно с СБУ обнаружили любителя „русского мира“», — рассказали в пограничной службе. Там добавили, что в смартфоне гражданина Молдавии были фото- и видеоматериалы «пророссийского характера». На опубликованном ведомством снимке видно, что речь идет о фотографиях президента Владимира Путина, а также о видеозаписи с певцом SHAMAN. В итоге молдаванину отказали в пропуске через границу, а также запретили въезд на Украину.

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О ситуации на Украине высказался зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он заявил, что на Западе уже устали от президента страны Владимира Зеленского, потому что он «вымогает» финансовую и военную помощь. По словам Медведева, западные политики постоянно подталкивают его к переговорам с Россией, но Зеленскому невыгодно возобновлять процесс.

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