Украинские беженцы разрисовали BMW жителя Латвии — видео

Переехавшим в Латвию украинцам не понравился цвет одной из припаркованных машин. В итоге они разрисовали иномарку, принадлежащую местному жителю.

Мужчина увидел надписи на своем автомобиле утром 13 мая. От рук украинцев пострадала BMW X5 M Performance стоимостью от 16 миллионов рублей.

«Как можно так испортить X5? Не знаю, хоть бы толковое что-то написали», — сказал автор ролика.

Все комментарии он сопровождал нецензурной бранью. Украинские беженцы изобразили герб своей страны.

Иномарка привлекла украинцев своим цветом. Они посчитали, что изображенные полосы являются флагом Луганской Народной Республики.

Украинские беженцы устраивают подобные акции и в других странах. Во Франции правоохранители задержали четырех украинцев, незаконно поселившихся на вилле россиянина. Иностранцы сменили замок и обосновались в расположенном в Ницце здании. Они заявили, что стали жить на вилле, принадлежащей россиянину, из-за ситуации на Украине. Владелец недвижимости уже узнал о случившемся.