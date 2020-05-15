Жителя Киева попросили надеть маску в супермаркете. В ответ он пригрозил взорвать гранату

Охранник супермаркета сделал замечание мужчине за то, что он пришел в магазин без маски, и попросил надеть ее. Посетитель полез в карман и достал не маску, а гранату. Он пригрозил ее взорвать. Полицейские задержали хулигана.

«Мужчина находился в супермаркете без средств индивидуальной защиты, на что получил замечание от охранника. Проигнорировав просьбу надеть маску, посетитель начал спорить и достал из кармана гранату, угрожая ее взорвать», — сообщил сайт киевского управления Национальной полиции Украины.

Нарушителя спокойствия задержали. Им оказался 38-летний уроженец Черкасской области. У него изъяли гранату «РГД-5» и две сигнальные ракеты.

Полицейские сейчас выясняют, откуда у мужчины эти боеприпасы. Против него возбудили уголовное дело по части четвертой статьи 296 УК Украины «Хулиганство». Максимальное наказание за такое преступление — семь лет лишения свободы.