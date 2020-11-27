Жителя Южной Кореи осудили за распространение порно
В Южной Корее перед судом предстал 25-летний мужчина, который распространял порнографические ролики через Telegram. Об этом сообщило ИА Nation News.
По данным информагентства, молодой человек вместе со своими сообщниками склонил к участию в съемках более 15 детей и 70 девушек.
«Обвиняемый широко распространял материалы сексуального характера, которые он создавал угрозами, заманивая многих жертв», — отмечается в сообщении.
Следующие 40 лет мужчина проведет за решеткой.