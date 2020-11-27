Жителя Южной Кореи осудили за распространение порно

По данным информагентства, молодой человек вместе со своими сообщниками склонил к участию в съемках более 15 детей и 70 девушек.

«Обвиняемый широко распространял материалы сексуального характера, которые он создавал угрозами, заманивая многих жертв», — отмечается в сообщении.

Следующие 40 лет мужчина проведет за решеткой.