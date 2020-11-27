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    27 ноября 2020, 14:05

    Жителя Южной Кореи осудили за распространение порно

    Артур Блянихов

    В Южной Корее перед судом предстал 25-летний мужчина, который распространял порнографические ролики через Telegram. Об этом сообщило ИА Nation News.

    По данным информагентства, молодой человек вместе со своими сообщниками склонил к участию в съемках более 15 детей и 70 девушек.

    «Обвиняемый широко распространял материалы сексуального характера, которые он создавал угрозами, заманивая многих жертв», — отмечается в сообщении.

    Следующие 40 лет мужчина проведет за решеткой.