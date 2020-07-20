Жителя Египта обнаружили живым на кладбище спустя 4 месяца после собственных похорон

В египетской деревне Кафр-эль-Хосар весной похоронили учителя Мохаммед Эль-Гаммаль. Он пропал в январе 2020 года. В марте обнаружили тело, которое приняли за труп пропавшего. Спустя четыре месяца после погребения мужчину нашли живым — он бродил по кладбищу.

Как пишет издание Arab News, 40-летний Эль-Гаммаль страдает от психического заболевания. Он часто уходил из дома и надолго пропадал. В очередной раз он исчез в январе. Его родственник, который работает в больнице, позвонил семье и заявил, что тело учителя нашли. Все родные, кроме одной из сестер Эль-Гаммаля, опознали в умершем своего близкого. У умершего взяли на анализ образец ДНК и, не дождавшись результата исследования, похоронили.

Спустя четыре месяца после похорон мужчина объявился. Его нашли на кладбище на прошедших выходных и отвезли в полицию.