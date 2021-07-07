Жителя Дании поразила российская подлодка «Орел»
Российская атомная подводная лодка «Орел» поразила датского монтажника. Он увидел проход субмарины, когда работал на мосту через пролив Большой Бельт.
Своими впечатлениям Мадс Кристенсен поделился в комментарии местному телеканалу TV2. По словам монтажника, раньше наблюдал проходившие мимо моста суда, но таких больших подлодок он не видел никогда, сообщило РИА «Новости».
«Я поразился, насколько она большая. Тогда я полез проверять в интернете и поразился, что на морском радаре никаких данных не оказалось», — рассказал Кристенсен.
Монтажник отметил, что видел большие контейнеровозы, но таких эмоций они у него, конечно, не вызывали.
«Но это было что-то с чем-то. Она была просто гигантская!» — добавил Кристенсен.
Специалист по подводным лодкам, капитан Дитте Дюреборг в комментарии телеканалу отметил, что субмарина «Орел» построена из особого типа стали, поэтому ее очень трудно отследить из-за низкой магнитной сигнатуры.
При проходе через воды Дании российская подлодка соблюдала все международные правила безопасного судоходства.
Эта субмарина была построен на верфи «Севмаш» в Северодвинске. Она относится к многоцелевым атомным подлодкам третьего поколения. Их оснащают 24 пусковыми установками крылатых ракет «Гранит» и шестью торпедными аппаратами.