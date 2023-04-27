Мир 27 апреля 2023, 14:22 Жителя Чехии осудят за фейк о ядерном ударе по России Idnes: мужчину будут судить в Праге за фейк о планах Чехии нанести ядерный удар по России Pxhere

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Суд района Прага-1 начал рассматривать уголовное дело в отношении Ладислава Врабела, который распространил недостоверную информацию о планах правительства Чехии нанести ядерный удар по России. Об этом сообщил чешский новостной сайт Idnes.

По данным издания, осенью 2022 года мужчина выложил на YouTube видеоролик, в котором заявил, что чешские власти якобы собираются ударить по российской территории ядерным оружием. Врабел сообщил, что Россия будто бы ответит Чехии тем же.

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«Этот видеоролик просмотрели тысячи человек», — указали в материале.

Прокурор Катарина Кандова указала, что фейк мог спровоцировать волнения в обществе из-за будто бы возможного военного конфликта России и Чехии.

Обвиняемому грозит до двух лет тюрьмы за публикацию ложных тревожных сообщений. Однако прокурор предложила лишить мужчину свободы на шесть месяцев.

Врабел отказался признавать себя виновным на заседании суда. Он назвал уголовное дело «политической акцией». По мнению мужчины, граждане Чехии имеют право говорить, что хотят.

Ранее тысячи жителей Чехии устроили антиправительственный митинг в центре Праги. Люди попытались обратить внимание властей на стремительное обеднение населения.