Жители западного побережья США могут столкнуться с нехваткой воды

Впервые власти США заявили о нехватке воды в реке Колорадо. Она обеспечивает потребности десятков миллионов жителей западного побережья страны.

Сток воды в водохранилище Пауэлл в апреле этого года составил всего 26% от средних показателей, а объем воды, попадающий в водохранилище Мид, по предположению ученых, составит 32% от нормы. Об этом сообщили в управлении мелиорации при Министерстве внутренних дел.

«В условиях исторической засухи и уменьшающегося стока воды в бассейне реки Колорадо, сброс воды из дамбы Глен-Каньон (на водохранилище Пауэлл) и дамбы Гувера (на водохранилище Мид) будет снижен в 2022 году на фоне падения уровня воды в этих водохранилищах», — сообщили в ведомстве.

В этом году наполненность реки Колорадо составила 40%, хотя в прошлом году эта цифра была 49%. Водохранилища этой реки обеспечивают потребности 40 миллионов жителей штатов Аризона. Калифорния, Колорадо, Невада, Нью-Мексико, Юта и Вайоминг.

В ведомстве добавили, что впервые объявляется нехватка воды из-за сокращениях сброса в нижнем течении реки. Это может привести к засухе и ухудшению состояния водохранилища.