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Жители восточной Германии поддержали спецоперацию России на Украине

Саксонский политик Рихтер: жители востока ФРГ поддерживают спецоперацию России на Украине

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Жители восточной Германии поддерживают спецоперацию России на Украине. Об этом в колонке для Spiegel заявил саксонский политик Франк Рихтер.

«Многие люди на востоке республики, по-видимому, смотрят на Россию иначе, чем большинство жителей запада страны. На улицах и площадях на Востоке нет недостатка в публичных демонстрациях сочувствия Москве. Немецкие флаги развеваются рядом с российскими. Автомобили с украинскими номерными знаками поцарапаны, нередко на них вырезают букву Z», — написал Рихтер.

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Жители Востока также не поддерживают санкции, введенные Евросоюзом против России. Наоборот, они выступают за «германо-российскую дружбу», словно как в прошлые времена — в эпоху сотрудничества между СССР и ГДР. По мнению Рихтера, жители бывшей социалистической республики чувствуют себя проигравшими в холодной войне наряду с русскими.

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Он напомнил, что после объединения Германии, бизнесмены с западной части страны, прикрываясь «братскими» чувствами, на самом деле провели экономическую экспансию на территорию бывшей ГДР. Теперь же нынешние санкции Запада против России после начала СВО привели к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе.

В интервью американскому журналу Fortune профессор Уорикского университета Марк Харрисон заявил, что приход к власти правых сил может привести к краху единства Евросоюза в борьбе с Россией. По его словам, популистские движения набирают силу в моменты кризиса, который сейчас и переживает ЕС.

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