03 января 2023, 15:42
Жители Восточной Европы и Прибалтики столкнулись с трудностями при помощи украинским беженцам
WP: европейским волонтерам стало сложнее поддерживать беженцев Украины из-за кризиса
Добровольцам в странах Восточной Европы и Балтии стало сложнее оказывать материальную помощь украинским беженцам из-за экономического кризиса. Об этом сообщила газета The Washington Post.
Издание напомнило, что цены на электричество и жилье резко поднялись, поэтому власти решили сэкономить на финансовой поддержке беженцев.
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По данным ООН, которые привела газета, с начала СВО в страны ЕС прибыли около восьми миллионов беженцев с Украины. Как правило, они остаются в Венгрии, Молдавии, Польше и Румынии. Сначала жители этих стран активно помогали украинцам, но сейчас желание поддерживать беженцев сошло на нет, так как многие с трудом обеспечивают собственные семьи.
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Например, в Латвии еще осенью закончились деньги на размещение приезжающих с Украины. Подчас они не могут снять жилье, так как цена аренды недоступно высокая.
За последнюю неделю декабря десятки тысяч украинцев прибыли в Молдавию.
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