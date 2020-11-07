Жители Вены несут детские рисунки и свечи в память о погибших при теракте
Самый массовый поток жителей, желающих почтить память погибших, идет в квартал «Бермудский треугольник», передает корреспондент ТАСС. Он стал эпицентром атаки террористов. В квартале сосредоточены главные увеселительные заведения столицы Австрии.
Вся брусчатка покрыта детскими рисунками с молитвами. Их также размещают на заборах, в окнах и на стенах домов. Государственные флаги Австрии обрамили черными лентами в знак траура.
Безопасность жителей и гостей квартала «Бермудский треугольник» обеспечивают усиленные вооруженные наряды спецназа «Кобра». Они дежурят в центре города круглосуточно.
При теракте в Вене погибли пять человек, еще 17 были ранены. Нападение террористов произошло вечером 2 ноября. Ответственность на себя взяло «Исламское государство»*.
* «Исламское государство» (ИГ) — запрещенная на территории России и в ряде других стран террористическая организация.