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Жители Венгрии перестали разделять западные ценности

Politico: венгры устали от западных ценностей и верят, что правда на стороне России

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Многие венгры разочаровались в западном прогрессивизме и разделяют традиционные ценности, которых придерживается Россия. Об этом заявил газете Politico венгерский писатель Аттила Демко.

Разрыв между Венгрией и государствами Евросоюза, которые пытаются навязать стране свои ценности, увеличивается. Этому способствует политика премьер-министра Виктора Орбана. Глава государства преподносит западный прогрессивизм как опасный, его стали вытеснять традиционные российские культурные ценности.

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«После 12 лет давления со стороны ЕС и Запада многие венгры ловят себя на мысли, что если Запад плохой, то в том, что делает Россия, должна быть правда», — заметил Демко.

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Он обратил внимание, что «русские говорят на старом языке», в нем венгры слышат «отзвуки прошлого».

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан последовательно критикует антироссийские санкции. Он не перестает напоминать Европе, что ограничения привели к инфляции и энергетическому кризису. В отличие от многих европейских лидеров Орбан не стремится помогать Украине. Но открыто поддержать Россию он тоже не может из-за сильного идеологического давления.

Венгрия

Россия

Евросоюз

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