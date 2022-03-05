Жители Венесуэлы осудили запрет на работу российских СМИ в ЕС

Блокада российских СМИ на территории Евросоюза нарушает свободу информации и является бессмысленной. Таким мнением поделились жители Венесуэлы.

«Эта мера не имеет смысла. Я думаю, что люди имеют право выбирать, какие СМИ им читать, а какие нет, как в Европейском союзе, так и в Соединенных Штатах, и Венесуэле. Я никогда не считал правильным блокировать какие-либо средства массовой информации», — сказал РИА «Новости» инженер Фернандо Лима.

Еще один житель Каракаса заявил, что неправильно вводить цензуру и навешивать ярлыки на журналистов. Еще два человека выступили против цензуры в широком смысле этого слова. По их словам, властям нужно прекратить контролировать информацию.

«Иногда я сталкиваюсь с блокировкой международных СМИ, с телеэкранов пропал CNN, и я думаю, что правительствам пора прекратить подвергать людей цензуре, это неуважение к гражданину», — сказала женщина.

Ранее Евросоюз запретил работу RT и Sputnik, а аккаунты журналистов в Twitter пометили ярлыком «СМИ, аффилированные с российским правительством». Агентство Sputnik назвало такую маркировку «охотой на ведьм».