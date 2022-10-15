Жители Великобритании вступились за Путина после обвинений в попытке «заморозить» Европу | 360°

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Жители Великобритании вступились за Путина после обвинений в попытке «заморозить» Европу

Читатели Daily Mail переложили вину за энергетические проблемы Европы на Байдена

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Читатели издания Daily Mail не согласились с мнением автора статьи, в которой утверждалось, что президент России Владимир Путин «пытается заморозить людей по всей Европе».

В публикации говорилось о том, как Путин накинул пальто на плечи своему коллеге из ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну. Автор статьи утверждал, что российский лидер «пытается заморозить людей» в Европе.

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«Путин никого не замораживает. Наши (европейские — прим. ред.) делают это» — написал пользователь под ником JensonPB. Он задался вопросом, если Европа наложила санкции на русских, почему русские не могут сделать тоже самое?

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«Теперь саудовцы объединяют усилия с Россией и Китаем. Хорошая работа, Джо (Байден — прим. ред.). Вы нас сломите своими слабоумием», — написал юзер под ником snozzberry.

Другой комментатор, под ником newstruth, заявил, что глава Белого дома потерял поддержку Ближнего Востока. «Джо — национальная катастрофа», — отметил он.

От конфликта на Украине могут выиграть только две страны — это Великобритания и США, считает сенатор Совета Федерации РФ от Еврейской автономной области Владимир Джабаров. Свое мнение он высказал в беседе с «360».

Великобритания

Европа

Россия

Владимир Путин

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