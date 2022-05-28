Жители Великобритании рискуют остаться без бассейнов, говорится в материале газеты Financial Times. Такой сценарий возможен из-за возросших цен на энергоносители.

Среди британцев плавание является самым популярным видом физической активности. При этом один из крупнейших операторов отрасли Swim England еще до пандемии коронавируса опубликовал отчет, из данных которого следует, что порядка половины из четырех тысяч бассейнов в стране закроется к 2030 году. Это, как следовало из отчета компании, произойдет из-за изношенности инфраструктуры и нецелесообразности ремонта.

Теперь к существующим проблемам прибавился рост цен на электроэнергию.

«По мере накопления долгов после пандемии и роста цен на энергию на 100-150% со времен 2019 года, число закрытых бассейнов, вероятно, сильно вырастет», — отметила руководитель Swim England Джейн Никерсон. По ее словам, быть закрытым рискует «буквально любой бассейн».

Операторы планируют ограничивать объем предоставляемых услуг, а также сокращать персонал и снижать температуру воды в бассейнах. Однако даже эти меры, по их словам, коренным образом поменять ситуацию к лучшему не могут.