Мир 29 апреля 2023, 23:43 Жители Великобритании испугались парализующего маневра Путина Daily Express: британцы испугались «российской атаки» на подводные кабели Pxhere

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Россия может нанести удар по Великобритании, повредив подводные линии энергоснабжения и интернет-кабели, которые соединяют страну с материком. Такое мнение выразил сотрудник аналитического центра Polar Research and Policy Initiative Дуэйн Райан Менезес. Его слова привело Daily Express.

Он отметил, что британская национальная электросеть зависит от мощных подводных кабелей.

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«В результате саботажа возникнут перебои в подаче электроэнергии, которые парализуют страну», — добавил Менезес. Подобная атака спровоцирует перебои в работе интернета. Работать не смогут предприятия, больницы и университеты, в банки не смогут обрабатывать денежные переводы, сказал аналитик.

На сегодня функционирование Великобритании зависит от работы полутысячи кабелей, общая протяженность которых составляет свыше миллиона километров, пояснил Менезер.

Ранее в туалете британского паба, расположенного в графстве Камбрия, нашли секретные документы о подводной лодке HMS Anson. Папку с документами под грифом секретности обнаружили прямо на полу в кабинке туалета. Источник газеты The Sun отметил, что в документах описано внутреннее устройство подводной лодки стоимостью около 1,3 миллиарда фунтов стерлингов.