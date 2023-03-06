Мир 06 марта 2023, 14:41 Жители Украины высказались против отмены выходного дня 8 Марта Украинцы высказались за сохранение выходного дня 8 Марта Unsplash

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Большинство опрошенных жителей Украины не поддержало отмену выходного дня 8 Марта, написал в своем Telegram-канале глава Минцифры страны Михаил Федоров. В исследовании приняли участие более двух миллионов человек.

На одном из государственных сайтов можно было проголосовать по вопросу отмены выходного дня 8 Марта. Более 1,3 миллиона украинцев высказались против такой инициативы.

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«Благодарен всем, кто голосует и помогает нам строить электронную демократию. Делаем все, чтобы государство учитывало мнение каждого украинца», — поблагодарил жителей страны за участие глава Минцифры.

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Ранее депутат Верховной рады Марина Бардина призвала переименовать праздник в «Международный день защиты прав женщин», сообщило издание mk.ru. По мнению парламентария, 8 Марта нужно сделать выходным днем, за что она и проголосовала.

В преддверии праздника цены на цветы могут вырасти на 23%. По оценке специалистов, уже 8 Марта стоимость букетов снизится на 10%. Возможное подорожание связано с антироссийскими санкциями — растения до сих пор везут из Голландии, Кении и Эквадора.