Мир 29 марта 2023, 22:08 Жители Украины и Европы попросили власти ЛНР помочь в поиске тел родственников РИА «Новости»

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Жители Украины и других стран Европы просят помочь разыскать тела погибших во время боевых действий родственников. Об этом сообщила врио главы ЛНР Анна Сорока. Ее слова привело РИА «Новости».

Руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии заявляла, что с начала спецоперации в ЛНР обнаружены тела 2,5 тысячи погибших мирных жителей. Все они считаются жертвами украинской агрессии.

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«У нас огромное количество обращений — из Белоруссии, Украины, России обращаются к нам с просьбой найти их родных, чтобы иметь возможность увековечить память человека, достойно захоронить», — рассказала Сорока.

Она добавила, что много обращений подобного типа поступает в ЛНР из стран ближней Европы. Властям звонят из Польши и Литвы, чтобы оформить необходимые документы.

Ранее сообщалось, что останки шести человек — солдат из братской могилы — обнаружили в лесу в окрестностях Северодонецка. Предположительно, это военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики, которых расстреляли украинские боевики.