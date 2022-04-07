Жители украинского Мукачева отказались от Пушкина

Александр Пушкин попал под запрет в украинском городе Мукачево. Здесь снесли бюст великому писателю и сняли мемориальную табличку со школы его имени. Фотография демонтажа попала в украинские соцсети.

Сначала рабочие сняли сам бюст и убрали его с помощью тросов, затем постамент, к которому тот крепился. В местных СМИ сообщается, что монумент стоял около школы имени Пушкина, которая тоже пострадала от дерусификации топонимов.

Журналисты считают, что демонтаж устроили из-за закона о запрете на Украине географических названий, связанных с Россией, ее историей и выдающимися деятелями. Однако он еще не принят — проект, по сообщению «Российской газеты», в Верховную раду Украины внесли только день назад, 6 апреля. Авторы законопроекта, 50 депутатов, предложили отказаться от топонимов, так или иначе связанных с Россией и ее выдающимися деятелями.