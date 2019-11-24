Жители украинского города заблокировали дорогу из-за отсутствия отопления

Жители Светловодска в Кировоградской области на Украине перекрыли дорогу, требуя дать им отопление. Акцию протеста в этом году они проводят уже третий раз.

Местное издание «Светловодск» вело видеотрансляцию с акции протеста. Митинг назывался «Украденное тепло».

В акции приняли участие несколько десятков человек. Они заблокировали движение автомобилей, из-за чего на дороге образовалась километровая пробка. Пропускали только представителей экстренных служб.

В городе нет отопления, поскольку местное предприятие задолжало НАК «Нафтогаз Украины» 3,7 миллиона долларов. Сейчас в Светловодске -1, ночами температура опускается до -6. Школы и детские сады не работают из-за отсутствия отопления.

Сотрудники «Світловодськпобуту» утверждают, что проблема еще и в неготовности оборудования. Работники этого предприятия написали заявления на увольнение и покинут компанию до наступления Нового года.

Ситуацию с отоплением курирует депутат Верховной рады Олесь Довгий, он публикует новости на эту тему в соцсетях с хештегом #ТеплоБуде.

Население Светловодска составляет порядка 46 тысяч человек.