Жители украинского города заблокировали дорогу из-за отсутствия отопления
Местное издание «Светловодск» вело видеотрансляцию с акции протеста. Митинг назывался «Украденное тепло».
В акции приняли участие несколько десятков человек. Они заблокировали движение автомобилей, из-за чего на дороге образовалась километровая пробка. Пропускали только представителей экстренных служб.
В городе нет отопления, поскольку местное предприятие задолжало НАК «Нафтогаз Украины» 3,7 миллиона долларов. Сейчас в Светловодске -1, ночами температура опускается до -6. Школы и детские сады не работают из-за отсутствия отопления.
Сотрудники «Світловодськпобуту» утверждают, что проблема еще и в неготовности оборудования. Работники этого предприятия написали заявления на увольнение и покинут компанию до наступления Нового года.
Ситуацию с отоплением курирует депутат Верховной рады Олесь Довгий, он публикует новости на эту тему в соцсетях с хештегом #ТеплоБуде.
Население Светловодска составляет порядка 46 тысяч человек.