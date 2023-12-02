Мир 02 декабря 2023, 00:40 Жители украинских сел отказались сносить памятники советским воинам Жители сел сел Ивано-Франковской области отказались сносить советские памятники Unsplash

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Жители двух сел в Ивано-Франковской области Украины отказались сносить памятники советским воинам. Об этом сообщил директор областного музея освободительной борьбы имени Бандеры Ярослав Коретчук, чьи слова привело украинское издание «Страна.ua».

Речь идет о населенных пунктах Кинашев и Загорье-Кукольницкое. Местные жители провели собрание и высказались против демонтажа советских монументов.

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«Жители сел говорят, что пусть стоят», — сказал Коретчук.

Он добавил, что после этого у него произошел «разрыв шаблонов». Директор музея выразил недоумение и задался вопросом, чего же тогда ожидать от восточных и южных регионов страны.

Сносить советские памятники на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой «декоммунизации». Ирландский журналист Чей Боуз высмеял такие действия. Он с иронией заявил, что сносом памятников украинские власти нанесли России «крупное поражение».