Жители Турции захотели линчевать предполагаемого поджигателя лесов

В Турции задержали подозреваемых в поджоге лесов в провинции Анталья. Об этом рассказал глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, сообщило Anadolu.

Одного из предполагаемых поджигателей вычислили жители города Манавгат. Люди хотели устроить над самосуд и не хотели передавать подозреваемого полиции. Из-за этого между правоохранителями и горожанами даже произошел конфликт.

Чавушоглу рассказал, что когда возможного виновника пожаров пришли забирать жандармы, то жильцы города обвинили их, что таким образом они защищают преступников. Но им все-таки объяснили, что даже если этот человек виновен, его должны судить по закону, и еще нужно провести расследование, чтобы доказать это.

Если все будут линчевать друг друга при малейшем подозрении, то это выльется в реальные преступления на глазах у всех, объяснил министр.

Глава МИД Турции добавил, что причины возникновения пожаров у многих вызывают сомнения, поскольку они одновременно вспыхнули по всей стране.

Задержаны были еще несколько подозреваемых.

Лесные пожары в Анталье распространились уже на 42 района. Всего возгорания зафиксированы уже в 21 провинции.