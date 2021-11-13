Жители Турции возмутились из-за присутствия американских кораблей в Черном море

Корабли ВМФ Соединенных Штатов в Черном море возмутили читателей турецкого издания Haber7. В обсуждении статьи об американском военном присутствии в регионе пользователи поддержали Россию и попросили американцев «убраться восвояси».

«Россия полностью права. Что американцы делают в Черном море? Пусть убираются», — написал пользователь с ником VEFA. Еще один читатель послал НАТО к черту и заявил, что в альянсе нет друзей Терции.

Соединенным Штатам посоветовали не заигрываться, перестать жечь топливо и загрязнять Черное море и уйти туда, откуда пришли.

Ранее в МИД России назвали действия американских кораблей в акватории Черного моря игрой с огнем. Замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что Штаты проводят непрекращающуюся череду провокаций, так как базы их кораблей находятся в сотнях миль от мест маневров около российских границ. Президент РФ Владимир Путин назвал американское военное присутствие в регионе серьезным вызовом. Он объяснил, что российские корабли сейчас не проводят там маневры, чтобы не нагнетать обстановку.