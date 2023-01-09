Мир 09 января 2023, 10:22 Жители Турции увидели в России друга, а в США — врага Gezici: 90% опрошенных жителей Турции назвали США врагом Unsplash

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Больше половины жителей Турции назвали Россию своим другом и соратником, в том числе в экономике, около 90% посчитали США врагом. Центр мобильных исследований Gezici провел опрос об отношении к этим странам. Результаты опубликовал Ulusal TV.

В исследовании приняли участие 2464 человека из 24 турецких провинций. В конце декабря им задали вопросы об отношении к крупным державам. Доля тех, кто увидел в США врага, приблизилась к 90%. Организаторы опроса заметили, что число противников Америки увеличилось после попытки госпереворота 2016 года. С тех пор Турция повернулась лицом к Азии.

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«Можно сказать, что люди более далеки от Запада и больше доверяют русским», — пришел к выводу руководитель исследовательского центра Мурат Гезиджи.

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Опрос показал, что 62,6% жителей Турции посчитали Россию страной-соратником, а 72,8% посоветовали поддерживать с ней хорошие отношения. Только 24,2% отказались называть эту страну дружественной, а 21,7% против 68,6% заявили, что она не поддержала турецкую экономику.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что членство в НАТО и сотрудничество с США не сказались на отношениях с Россией. Он отметил, что власти расширили горизонты внешней политики.