Мир 01 января 2024, 02:55 Жители Турции после трех землетрясений побоялись возвращаться домой Жители Турции собрались провести ночь в машинах после 3-х землетрясений накануне Freepik

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Жители турецкой провинции Хаккари на юго-востоке страны из опасения повторных землетрясений побоялись возвращаться в дома и решили провести ночь в автомобилях у автозаправочных станций. Об этом сообщил турецкий телеканал NTV.

После трех землетрясений, произошедших в районе Юксекова в Хаккари, местные жители скопились у автозаправочных станций.

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«Граждане, стоявшие в очереди за топливом после землетрясения, заявили, что покупают топливо, потому что собираются провести ночь в своих автомобилях», — передал телеканал.

Три землетрясения за день, 31 декабря, обрушились на юго-восток Турции. Первые подземные толчки магнитудой 4,4 произошли в 19:37 по местному времени. Второе землетрясение магнитудой 3,5 произошло в 19:52, а уже в 20:06 — третье.