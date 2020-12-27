Россияне сыграли важную роль в прекращении волнений в Центрально-Африканской Республике. Они смогли привести к компромиссу противоборствующие стороны и добиться подписания Хартумских соглашений, что привело к прекращению боевых действий. Об этом жители африканской страны написали в социальных сетях.

Авторы сообщений отметили, что именно Россия пыталась привлечь внимание всего мира к ситуации, которая сложилась в Центрально-Африканской Республике, в отличие от других стран, чьи миротворческие силы присутствуют в регионе. Сейчас различные дипломаты продолжают работу и призывают оказывать помощь восстанавливающейся после гражданских столкновений стране.

Граждане Центрально-Африканской Республики также оценили участие российских гражданских инструкторов в консультировании армии страны по борьбе с террористами. При их участии удалось освободить захваченный радикалами город Мбаики, что серьезно подорвало моральный дух террористов. Об этом говорят сообщения из Букоко о якобы применении Россией средств авиации и артиллерийских орудий в боях с боевиками, тогда как в стране присутствовали исключительно гражданские советники.

Средства массовой информации африканской страны высоко оценивают заслугу России в восстановлении государственного строя, в частности, обеспечении поддержки и организации безопасности президентских выборов.

Инструкторы из России участвуют в организационных мероприятиях, обеспечивая избирательные участки бюллетенями и прочим, а также помогают местным правоохранительным силам следить за порядком во время голосования.

Жители ЦАР со всей ответственностью подходят к голосованию, осознавая важность их выбора для будущего страны. На данный момент одним из фаворитов у граждан ЦАР является действующий президент страны Фостен-Арканж Туадера. Он сумел выстроить с Россией конструктивный и партнерский диалог, что сыграло свою роль в стабилизации в регионе.