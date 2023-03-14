Мир 14 марта 2023, 10:07 Жители Токио сдали в полицию потерянные деньги на сумму почти 30 млн долларов ТАСС: в полицию Токио сдали потерянные деньги на сумму почти 30 млн долларов Unsplash

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За минувший год жители Токио установили любопытный рекорд — они принесли в полицию огромное количество потерянных денег. Общая сумма средств составляет около 30 миллионов долларов (почти четыре миллиарда иен), сообщил ТАСС.

По данным Токийского полицейского управления, это максимальное количество потерянных денежных средств, которые принесли правоохранителям. Статистку ведомство ведет еще с 1940 года.

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В полиции уточнили, что жители сдали свыше 3,7 миллиона потерянных кошельков, кредитных карточек, водительских прав, других документов и прочих ценных вещей.

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По действующему законодательству после окончания установленного срока хранения потерянные средства, у которых не нашлись владельцы, поступают в собственность столичной префектуры. Как уточнило агентство, местный бюджет таким образом получил более 5,4 миллиона долларов (727 миллионов иен).