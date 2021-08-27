Жители Токио пожаловались на обезьяну-воровку. Видео

В Токио уже неделю ловят хулиганистую обезьяну, жителей просят не оставлять окна открытыми и крепко держать сумки и кошельки. Об этом написала газета «Майнити симбун».

По словам очевидцев, обезьяна бегает по домам в разным районам. Первое обращение было зафиксировано в Ките. Издание опубликовало видео, на котором видно, как животное прыгает по крышам домов, перелезая по проводам.

Пока никто не получил травм от ее действий. Но жителей призвали быть аккуратнее и не забывать закрывать окна в домах.

С 16 по 17 августа в Фудзимино было обнаружено семь обезьян, а 20 августа животное было также замечено в Сики и Асака. Муниципальное правительство Асаки выпустило предупреждение в начальных и средних школах, призвав родителей проявлять осторожность. В частности, к обезьяне нельзя приближаться небрежно, кормить, смотреть в глаза, также нельзя держать руки на своем багаже.