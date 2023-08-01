Мир 01 августа 2023, 23:18 Жители Тернополя продавали женщин в сексуальное рабство Двух жителей Тернополя оштрафовали за продажу женщин в сексуальное рабство Pixabay

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Два жителя Тернополя заплатят штраф в размере 3,2 тысячи долларов за продажу женщин в сексуальное рабство в ОАЭ. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

«Суд по делу о торговле людьми наказал их штрафом в 119 тысяч гривен (около 3,2 тысячи долларов — прим. ред.) каждому», — указали в статье.

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Правоохранители установили, что одной из преступниц была жительница Ровно. Ее подельником был уроженец Тернополя, работавший охранником в супермаркете.

Злоумышленники обещали девушкам высокооплачиваемую работу в ОАЭ. В 2017 году они завербовали женщину, которая осталась одна после смерти мужа с маленьким ребенком на руках. После приезда в Эмираты она должна была оказывать услуги сексуального характера.

Затем преступники пытались завербовать другую женщину, но та поняла, что ее хотят продать в сексуальное рабство и обратилась в полицию. В суде злоумышленники признали свою вину.

Ранее сообщалось, что жительницы Румынии взбунтовались против беженок, которые совращали их мужей. Украинок призвали выехать из страны.