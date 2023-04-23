Мир 23 апреля 2023, 00:02 Жители Тель-Авива вышли на масштабную акцию протеста против судебной реформы Масштабная акция протеста против приостановленной судебной реформы началась в Тель-Авиве Соцсети

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В Тель-Авиве проходит масштабная акция протеста. Жители города вышли на улицы, выступая против приостановленной судебной реформы, сообщило РИА «Новости».

Центральные улицы Тель-Авива перекрыли. В местах скопления людей дежурят правоохранители. Горожане идут с флагами Израиля в руках, выкрикивая лозунги.

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Массовые демонстрации проходят в стране уже 16-ю неделю подряд. Люди выступают против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху. В субботу, 22 апреля, манифестации прошли также в Хайфе, Ашдоде, Беэр-Шеве и других крупнейших городах Израиля. На минувшей неделе на улицы Тель-Авива вышли порядка 162 тысяч горожан.

Премьер-министр страны в марте объявил о приостановке законодательного процесса по судебной реформе с целью проведения переговоров и достижения компромисса с оппонентами. Также Нетаньяху одобрил создание новой силовой структуры в стране — Национальной гвардии, которую передадут под контроль министерства национальной безопасности под председательством Итамара Бен-Гвира.