Жители Тайваня массово сменили имя на «лосось» ради акции в ресторане

Рекламная акция сети суши-ресторанов Тайваня парализовала работу государственных учреждений. Заведения предлагали бесплатное угощение в любом количестве клиентам, чье имя содержит иероглифы gui yu, означающие «лосось». Около 150 человек обратились в паспортные столы с заявлениями о замене имени. Об этом сообщила газета Guardian.

Законы Тайваня разрешают гражданам три раза в жизни менять свои анкетные данные. Против этой акции выступили чиновники, которые пожаловались на увеличившийся объем бесполезной работы. Акция продолжалась всего два дня, и после ее окончания сменившие имя снова двинулись подавать заявления, чтобы вернуть все обратно.

Заместитель министра внутренних дел Тайваня Чэнь Цзун-Ян призвал жителей не тратить время сотрудников.

«Заявления о смене имени тратят время работников ведомства и увеличивают и без того большую бумажную работу», — отметил он.

Представитель ведомства призвал жителей быть более рациональными и не вестись на подобные уловки рестораторов.

Между тем сменившие имя похвастались, что смогли бесплатно поесть на достаточно большие суммы. Они уточнили, что вернут свои имена позже. Самым оригинальным способом поступил один из жителей, который добавил к своему имени сразу 36 иероглифов, которые означают названия морепродуктов.