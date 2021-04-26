Жители Свердловской области смогут увидеть необычное явление в небе

Суперлуние можно будет заметить в небе Свердловской области 26 апреля. Астрономическое явление продлится до пяти утра. Об этом URA.RU рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ, астроном Владилен Санакоев.

«В течение ночи Луна будет приближаться все ближе к Земле. И расстояние до нее сократится с 356 до 355 тысяч километров. Она процентов на семь отличается по размеру, минимальная от максимальной, но все равно глазом заметно», — напомнил Санакоев.

Местные жители смогут пронаблюдать за астрономическим явлением, если погода будет достаточно ясной.

Данное явление случается раз в пару лет, добавил ведущий научный сотрудник Пулковской астрономической обсерватория РАН Георгий Гончаров. Он рассказал, что когда Луна имеет не круглую орбиту, а находится в форме эллипса относительно Земли, она оказывается ближе к Земле, а иногда уходит дальше.

Если сближение с Землей совпадает еще и с полнолунием, то это и есть Суперлуние, подытожил он. Ученый также напомнил, что в таком случае Луна может показаться человеку розовой.