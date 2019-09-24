Жители стран ЕС выступили за сохранность нейтралитета в случае конфликта США и России

Результаты социологического опроса показали, что от 3% до 19% опрошенных проявляют доверие к США как к стране, на защиту которой они могут рассчитывать. В свою очередь, 25–60% респондентов сказали, что рассчитывают лишь на Евросоюз. От 53% до 85% опрошенных отметили, что не станут поддерживать ни Россию, ни США в случае конфликта между двумя государствами.

Итоги опроса могут свидетельствовать о том, что жители Европы устали от конфронтации с Россией, которую навязывает Вашингтон. Жители стран ЕС не намерены конфликтовать с Россией в угоду интересам США.