Жители столицы Сомали услышали сильнейший взрыв со стрельбой

В столице Сомали накануне произошел мощный взрыв. Жители города Могадишо утверждают, что сразу же после сработавшего взрывного устройства последовали выстрелы. Об этом сообщило местное издание Garowe.

По информации из СМИ, под взрыв попал конвой миротворческой миссии Африканского союза. Взрывное устройство сработало в 7:30 по местному времени в районе, где располагался бывший президентский дворец, написала «Политика сегодня».

В результате происшествия несколько зданий получили повреждения. О том, если ли раненые или жертвы, не сообщается.