Жители США заподозрили власти в сокрытии информации про НЛО

Почти 70% жителей США считают, что правительство страны скрывает от них информацию о неопознанных летающих объектах (НЛО) и неопознанных воздушных явлениях. Опрос об этом провела Исследовательская служба Харриса совместно с газетой Hill.

Участниками исследования стали 942 человека. Самыми недоверчивыми оказались американцы в возрасте от 18 до 34 лет, сообщил ТАСС.

По мнению 75% респондентов, власти страны не раскрывают всю информацию про НЛО. Такое мнение разделили также 64% опрошенных в возрасте от 35 до 49 лет.

Ранее в аппарате директора Национальной разведки США сообщили, что разведка страны пока не может точно объяснить природу происхождения неопознанных летающих объектов, которые до этого видели американские военные.

Сообщения о загадочных летающих объектах в мае поступали от Военно-морских сил США. Любопытно, что гидролокаторы засекли объекты за несколько недель до обнародования отчета Пентагона об НЛО.

По словам бывшего президента США Барака Обамы, в секретных архивах оборонного ведомства страны есть фотографии летающих тарелок. Принцип их движения до сих пор не поддается объяснению.