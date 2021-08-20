Жители США раскритиковали вывод американских военных из Афганистана

Американские СМИ провели опрос среди жителей США о ситуации в Афганистане. Об этом сообщило ИА Nation News.

Большинство высказались негативно о том, как американские военные покинули страну. Также 57% участников опроса считают, что правительство США сделало недостаточно для эвакуации людей из Афганистана до того, как к власти пришла группировка «Талибан»*.

Также 64% одобрили решение покинуть страну. Этот показатели оказался ниже, чем год назад. Тогда за этот вариант проголосовали 73%.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.