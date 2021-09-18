Жители США предложили отправить в Гаагу причастных к авиаудару по Кабулу

Причастные к авиаудару по Кабулу, в результате которого погибли мирные жители, должны быть привлечены к ответственности, заявили читатели сайта телеканала Fox News. В многочисленных комментариях они обрушились с критикой на Пентагон и действия военных США.

Участники обсуждения обратили внимание на заявление американского Минобороны, назвавшего гибель людей ошибкой. По их мнению, это было предсказуемо и виновные в этом должны за это отвечать, сообщило РИА «Новости».

По словам одного из читателей, после теракта в аэропорту Кабула, жертвами которого стали в том числе 13 американцев, администрация Байдена так хотела «что-то сделать», что они использовали дрон, чтобы атаковать первую попавшуюся им машину.

«После этого они солгали, заявив, что убили террористов. <...> Ужасный конец постыдного оставления афганцев», — возмутился пользователь.

Еще один комментатор назвал ненадежной работу разведки США и признался, что больше не верит никому из представителей власти.

«Наше руководство подводит нас снова и снова. Похоже, они не видят реальной угрозы своему положению, а раскаиваются в лучшем случае неискренне», — констатировал он.

«Думаю, из-за этого инцидента Байдена пора отправить в Гаагу, чтобы судить по делу о военных преступлениях», — предложил другой читатель.