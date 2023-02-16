Мир 16 февраля 2023, 19:42 Жители США начали осознавать, кто развязал «третью мировую» на Украине Бывший морпех Дуган: США развязали «третью мировую», и американцы начали это понимать РИА «Новости»

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Жители Соединенных Штатов постепенно начинают приходить к осознанию, что за конфликтом на Украине стоят именно американские власти. Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил бывший морской пехотинец США Джон Дуган.

США развязали третью мировую, и американцы начинают это понимать, подчеркнул он. При этом местные СМИ старательно продолжают сдерживать распространение правдивой информации о том, что в действительности происходит на Украине.

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Но в стране есть и независимые каналы. Так что люди начинают просыпаться, добавил бывший морпех.

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Несколькими днями ранее The Washington Post сообщила о стремлении властей США заставить Украину вести боевые действия более активно. Причина в том, что в дальнейшем поставки военной техники для ВСУ могут стать проблематичнее.

В МИД России политику американских властей осудили. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, такое давление со стороны США и проецирование эскалации в зоне боевых действий говорит о том, что США стремятся истребить народ Украины.