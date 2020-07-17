Жители Сочи прогнали медведя, который лежал у дороги

На кадрах видно, что медведь испугался не меньше оператора и именно поэтому поспешил скрыться. В Кавказском биосферном заповеднике пояснили, что в июле животные перемещаются из высокогорья в лесные пояса макросклонов.

«Звери непрерывно кочуют до конца августа, появляясь во всех поясах гор, заходят в ягодники и дикие фруктарники», — уточнили в заповеднике.

Ранее в Приморье гималайский медведь вышел на пасеку и напал на мужчину. Пчеловод выжил и даже самостоятельно пришел в местную больницу. Ему диагностировали закрытый перелом предплечья и повреждение глаза. Сейчас пасечник находится под присмотром врачей во Владивостоке. Угрозы его жизни нет.

В Яковлевский район для поисков медведя выехали полицейские и специалисты охотнадзора. Информацию о случившемся получили все заинтересованные службы, главы поселений. Участковые побеседовали с охотниками и местными жителями с целью профилактики несчастных случаев с участием диких животных. Людям объяснили, что нельзя заходить в опасный участок леса.