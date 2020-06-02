Жители Сиднея вышли на улицы в поддержку убитого Джорджа Флойда

Сотни жителей Сиднея собрались у здания парламента в поддержку Джорджа Флойда, убитого полицейским в США. Пока что протест проходит мирно.

Как сообщил телеканал 7News, жители Сиднея собрались в центре города вечером 2 июня. У них в руках плакаты с надписями Black Lives Matter, «Прекратите убивать невинных», «Нет справедливости, нет мира».

СМИ отмечают, что протест в Австралии приобрел новое значение после того, как были опубликованы кадры насильственного задержания подростка, представляющего коренное население страны, в штате Новый Южный Уэльс. Молодой человек был госпитализирован с травмами, полиция начала расследование.

В США вот уже неделю продолжаются акции протеста после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. В Миннеаполисе один из полицейских придавил коленом горло мужчины так, что он не мог дышать. Флойд скончался в реанимации от удушения.

Сначала акции протеста проходили в Миннеаполисе, но потом демонстрации начались по всей стране. Из-за резонанса четверых полицейских уволили, одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.