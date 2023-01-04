04 января 2023, 03:41
Жители Швеции выступили против изменения законов ради вступления в НАТО
Dagens Nyheter: шведы высказались против изменения законов ради членства в НАТО
Большинство жителей Швеции высказались против изменения законов страны ради членства в НАТО. Такими данными опроса поделилось издание Dagens Nyheter.
Среди опрошенных шведов 79% выбрали вариант ответа, который подразумевал, что страна должна отстаивать свои законы и принципы.
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«10% опрошенных высказались за скорейшее вступление в альянс», —сообщило издание.
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Последние месяцы Швеция и Финляндия готовятся к вступлению в состав НАТО. Страны подали заявку на включение в Североатлантический альянс в мае 2022 года. Власти Турции отказались одобрить заявку. Это связано с нежеланием Швеции и Финляндии выдать проживающих на их территории террористов. Позже Швеция согласилась на условия Турции, отметило Ura.ru.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщил, чтоШвеция и Финляндия пока не выполнили требований для получения одобрения Турции по вопросу членства в НАТО.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Турция подписала трехстороннее соглашение с Финляндией и Швецией, в котором страны-кандидаты взяли на себя ряд обязательств.
Швеция
НАТО
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