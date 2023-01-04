Мир 04 января 2023, 03:41 Жители Швеции выступили против изменения законов ради вступления в НАТО Dagens Nyheter: шведы высказались против изменения законов ради членства в НАТО РИА «Новости»

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Большинство жителей Швеции высказались против изменения законов страны ради членства в НАТО. Такими данными опроса поделилось издание Dagens Nyheter.

Среди опрошенных шведов 79% выбрали вариант ответа, который подразумевал, что страна должна отстаивать свои законы и принципы.

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«10% опрошенных высказались за скорейшее вступление в альянс», —сообщило издание.

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Последние месяцы Швеция и Финляндия готовятся к вступлению в состав НАТО. Страны подали заявку на включение в Североатлантический альянс в мае 2022 года. Власти Турции отказались одобрить заявку. Это связано с нежеланием Швеции и Финляндии выдать проживающих на их территории террористов. Позже Швеция согласилась на условия Турции, отметило Ura.ru.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщил, что

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Турция подписала трехстороннее соглашение с Финляндией и Швецией, в котором страны-кандидаты взяли на себя ряд обязательств.