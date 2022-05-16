Жители Швеции раскритиковали решение о вступлении страны в НАТО

Вступление Швеции в НАТО может обернуться эскалацией на севере Европы. Решение о членстве в альянсе является неправильным, заявила лидер Левой партии Нуши Дадгостар.

«Вступление в НАТО может привести к опасной эскалации в нашем непосредственном районе. Напряженность усиливается, и риск конфликта возрастает. Это неправильный путь», — написала Дадгостар в соцсети.

Она добавила, что Социал-демократическая рабочая партия Швеции (СДРПШ) так быстро приняла решение, что жители страны даже не успели высказаться. По словам Дадгостар, Швеция более 200 лет не входила ни в какие военные альянсы, что защищает ее от войны.

«Социал-демократы теперь хотят выбросить это за борт. Шведскому народу не позволили принять участие в решении, которое затрагивает безопасность каждого, а также наших детей и внуков», — отметила председатель Левой партии.

По ее мнению, после вступления в НАТО страну могут втянуть в чужую войну. Со словами Дадгостар согласилась партия охраны окружающей среды. Ее представители заявили, что партия предпочла бы сохранить свободу от военных союзов для Швеции.